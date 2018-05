Populisten-Bündnis in Italien gescheitert

Von

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Autohauses in der Möhringer Vorstadt den Lack an neun Neu- und Gebrauchtwagen zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, sollen die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 18. Mai, bis Donnerstag, 24. Mai, tätig gewesen sein.

Das Autohaus befindet sich in einer Linkskurve zwischen der Dornierstraße und der Donaueschinger Straße. Teilweise schlugen die Täter auch Dellen in die Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt mindestens 6000 Euro.