Poppenhausen eröffnet Liebesweg

Poppenhausen (dpa) - Poppenhausen vermag allein mit seinem Ortsnamen die Phantasie anzuregen. Nun hat die selbst ernannte Natursportgemeinde im Herzen der hessischen Rhön auch noch einen „Liebesweg“, einen Themen-Wanderweg, eröffnet, der in Deutschland einmalig ist.

Die Macher wollen eigentlich anzügliche Gedanken nicht beflügeln, wie sie sagen. Doch vom Werbe- und Aufmerksamkeitswert der Verbindung Liebesweg in Poppenhausen profitieren sie freilich gern.

Der 2,5 Kilometer lange Pfad mit seinen drei Aktiv-Stationen, drei Infotafeln und drei besonderen Pausenmöglichkeiten wurde am Freitag eröffnet. Ziel sei es, ein Angebot zu bieten, das für jedermann interessant sei und ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, sagte die Tourismusmanagerin Andrea Müller, die den Weg konzipierte.

Themenwege sind in ganz Deutschland beliebt. Im Harz gibt es einen Liebesbankweg, allerorten laden Kunst-, Naturlehr- und Fitnesspfade ein. Auch Hessen ist voll davon: In Nordhessen gibt es etwa einen Grimmsteig, der etwas über die Märchenbrüder erzählt. Eher religiös motiviert sind etwa der Bonifatiuspfad. Und der Jakobsweg in Spanien ist schließlich weltbekannt.

Angesprochen werden sollen auf dem Poppenhausener Liebesweg Herz und Geist: Lesen können die Wanderer zum Beispiel „Ich liebe dich“ in 100 Sprachen oder die 15 schönsten Liebeszitate. Von einer ergonomisch geschwungenen Liegebank kann man auch zu zweit die Aussicht über das malerische Panorama in der Rhön genießen. Auch eine herzförmig gestaltete Liebesbank lädt zum Verweilen ein. An einem großen Gitter-Herzen können Paare als Zeichen ihrer Liebe ein Schloss befestigen - wie an einer Brücke in Köln. Im kommenden Jahr soll ein Hochzeitsschrein als offizielle Außenstelle des Standesamtes Poppenhausen entstehen.

Bedenken haben sie in Poppenhausen nicht, dass Nudisten angezogen werden. Der CDU-Bürgermeister der rund 2600 Einwohner zählenden Gemeinde, Manfred Helfrich (50), sagt: „Ich glaube nicht, dass das jetzt hier ein spezieller Pilgerort wird. Im Gegensatz zu vielen anderen verbinde ich den Ortsnamen nicht mit Sexualität. Wir sind eine christlich geprägte, aber auch aufgeschlossene und lebendige Gemeinde.“

Dass der Ortsname immer wieder zweideutige Assoziationen auslöst - daran hat sich der Rathaus-Chef gewöhnt, er versucht, es mit Humor zu nehmen. Ihm ist aber auch nicht entgangen, dass sich viele Pärchen gern mit einem breiten Grinsen am Ortsschild fotografieren lassen. Bei einer Internet-Auktion im Jahr 2008 brachte ein wohl geklautes Ortsschild 141 Euro. Seinen Namen zu verdanken hat der Ort übrigens einem Adeligen namens Poppo, der halt in Poppenhausen zu Hause war.

Mit die ersten, die den Weg am Freitag ausprobierten, waren Elisabeth (60) und Manfred Laudenbach (64) aus Poppenhausen: „Der Weg ist toll, sogar romantisch mit den schönen Stationen. Der Ausblick in die Rhön ist auch klasse“, sagte er. „Man bekommt interessante Anregungen, wenn man sich darüber unterhält“, sagte sie. Wirkung zeigte der Weg zumindest: Die beiden küssten sich.

