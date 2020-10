Pop-Star Meghan Trainor und Daryl Sabara werden Eltern

Das Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (BWK) hat am späten Dienstagabend sieben verletzte ukrainische Soldaten aufgenommen. In einer „fliegenden Intensivstation“ der Luftwaffe waren sie von Kiew über Berlin nach Memmingen geflogen worden. Vom Allgäu Airport aus ging es weiter nach Ulm. Die „August Euler“ ist mit einer Spannweite von fast 44 Metern und einer Länge von über 46 Metern das größte Flugzeug, das bisher in Memmingen gelandet ist.

