Pompeo setzt Stachel der Sanktionen an - Harte Linie gegen den Iran

Von Schwäbische Zeitung

Am Pfingstwochenende ist in der Marienschlucht am Bodensee ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr Allensbach auf ihrer Homepage schreibt, wurden die Einsatzkräfte am Sonntag zu einer Personenrettung in die gesperrte Marienschlucht alarmiert. Gemeldet wurde eine bewusstlose Person, welche in einem Bachbett liegen sollte.

Im unteren Bereich der Marienschlucht fanden die Einsatzkräfte dann eine Person, die anschließend geborgen wurde.