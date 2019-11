Pompeo ruft Deutschland zum gemeinsamen Kampf für Freiheit auf

Die Regierungen der USA und Deutschlands haben trotz aller politischen Differenzen den Willen zur gemeinsamen internationalen Krisenbewältigung bekräftigt. Am zweiten Tag seines Deutschland-Besuchs rief US-Außenminister Mike Pompeo Deutschland zum gemeinsamen Kampf für die Freiheit auf. „Wir müssen anerkennen, dass Freiheit niemals garantiert ist“, sagte er in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel wies später auf die Konflikte in Afghanistan, Syrien, Libyen und in der Ukraine hin. Sie versicherte, dass Deutschland bei der Konfliktlösung eine aktive Rolle spielen wolle.

Global Leaders Dialogue der Körber-Stiftung

Körber-Stiftung