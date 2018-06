Pollesch eröffnet Saison am Hamburger Schauspielhaus

Hamburg (dpa) - Ein Südstaatenpanorama mit blutrotem Sonnenuntergang: Links ein Klavier, rechts Steine und Heuballen, im Hintergrund ein herrschaftliches Haus und ein dürrer Baum. Das „Spielfeld“, die Ersatzbühne im Hamburger Schauspielhaus, ragt weit in den Zuschauerraum hinein.

Im weißen Rüschenkleid mit Reifrock wie einst Scarlett O'Hara sitzt die „Schauspielerin des Jahres“ Sophie Rois am Klavier und klimpert vor sich hin, man hört Pferdegetrampel, Türenknallen und ein Gewitter: René Pollesch hat sein neuestes Stück „Neues vom Dauerzustand“ kurzerhand in den Wilden Westen verlegt, seine vier Protagonistinnen wechseln aber in bester Pollesch-Manier Orte, Zeiten und Rollen, wie es ihnen gefällt. Am Ende bleiben die Zuschauer etwas ratlos zurück.

In dem gut einstündigen Stück geht es um Liebe und Beziehungen und „warum sich heute keiner mehr aus Liebe umbringt“, hatte der 49-jährige Dramatiker und Regisseur im Vorfeld angekündigt. Und so erzählen die vier Schauspielerinnen - neben Sophie Rois spielen noch Margit Carstensen, Christine Groß und Leonie Hahn - in wechselnden Konstellationen von Trennungen und Fremdgehen, von Liebesschwüren und tragischen Enden. Die rasante Persiflage auf „Vom Winde verweht“ und „Die Jungfrau von Orleans“ reiht intelligente und komische, oft aber nur banale Dialoge aneinander. Ein fünfköpfiger Mädchenchor gibt ab und zu seine Kommentare zum Geschehen ab.

So verzehrt sich Sophie Rois als Südstaatenschönheit mit Revolver nach ihrem Liebsten, der sie verlassen hat. „Hast Du ernsthaft geglaubt, dass ich fünf Jahre auf Dich warten werde?“, fragt sie, um ihn - Leonie Hahn in Cowboy-Kleidung - direkt danach anzufahren: „Du hast unsere ganze Geschichte in diesem Stück verbraten?“ Dazwischen hat Margit Carstensen als Jeanne d'Arc ihren Auftritt, die sich unablässig fragt, warum es ihr nicht gelingt, aus Liebe zu sterben. Dann wiederum schießen zwei Scarletts - neben Sophie Rois noch Christine Groß - aufeinander, die sich wenig später als Ehepaar gegenseitig fertigmachen: „Aber wenn ich sage, es gibt nur Dich, dann sagen die Therapeuten: Aber es gibt doch so viele!“

Am Ende werden die Zuschauer mit dem Zitat „Nicht wegrennen, wenn es schwierig wird“ entlassen. „Ich habe das Stück nicht verstanden“, gibt eine Zuschauerin unumwunden zu, während eine andere „viele interessante Gedanken“ entdeckt hat, „die zum Nachdenken anregen“. Begeistert waren jedoch alle von der Ersatzbühne mitten im Zuschauerraum: Weil die große Bühne und die Technik saniert werden, wird ein Jahr lang auf dem „Spielfeld“ gespielt. „Die Bühne ist beeindruckend und die Zuschauer sind schön dicht dran an den Schauspielern“, lautete der häufigste Kommentar. „Das Theater ist kleiner geworden. Aber es ist immer noch das schöne Schauspielhaus.“

Schauspielhaus