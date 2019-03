Polizeistreifenwagen kracht in Privatauto - Fünf Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem Privatauto sind in Wuppertal fünf Menschen verletzt worden. Der Streifenwagen sei mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als er auf einer Kreuzung in das andere Auto krachte, teilte die Polizei mit. Der 51 Jahre alte Fahrer des Wagens, seine Beifahrerin sowie ein vier Jahre altes Kind wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen. Aus Gründen der Neutralität ermittele das Polizeipräsidium Hagen in dem Fall.