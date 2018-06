Polizeischüsse von Cleveland: Video zeigt Einzelheiten

Ein Polizist erschießt in Cleveland einen Zwölfjährigen, der eine Spielzeugpistole in den Händen hält. Der Vorfall schlägt - wie der in Ferguson - Wellen in den USA. Jetzt werden irritierende Einzelheiten bekannt. Die landesweiten Proteste wegen des Todes des 18-jährigen Michael Brown in Ferguson flauen dagegen merklich ab.