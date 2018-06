Polizeigewerkschaft bringt Einsatz von „Train-Marshals“ ins Gespräch

Polizei- und Eisenbahngewerkschaft fordern nach der Axt-Attacke in einem Regionalzug bei Würzburg von Bahn und Politik mehr Anstrengungen für die Sicherheit von Fahrgästen. Die Bahn müsse in diesen Bereich investieren, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der „Neuen Westfälischen“. Auch „Train Marshals“ - analog zu den „Sky Marshals“ in Flugzeugen - seien eine Option. „Sky Marshals“ sind bewaffnete, verdeckte Sicherheitskräfte, die an Bord von Passagierflügen eingesetzt werden.