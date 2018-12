Polizeigewerkschaft beklagt Staatsversagen bei Abschiebungen

Die alten Nazis in der jungen Bundesrepublik: Wie konnte es geschehen, dass so viele von ihnen unbehelligt in dem neuen Staat leben und teilweise wieder Karriere machen konnten? Diese Frage untersucht die Buchreihe „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ in verschiedenen Regionen des Landes. Jetzt ist der neunte Band über NS-Belastete aus dem Süden des heutigen Baden-Württemberg erschienen.

Lange, in vielen Fällen zu lange, wollte die deutsche Gesellschaft nicht so genau wissen, was einer von 1933 bis 1945 gemacht hat.