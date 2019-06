Polizei soll mehr Befugnisse bei Abschiebungen erhalten

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Betrunkener hat mit einem Notruf einen Großeinsatz von Rettungskräften am Bodensee ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann behauptet, sein Bruder müsse aus dem See gerettet werden.

Daraufhin trafen Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdienst und DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) an der Uferstelle in Friedrichshafen ein. Völlig unnötig, wie sich herausstellte.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass kein Notfall vorlag.