Polizei: Schwester von Schütze unter Todesopfern von Ohio

Unter den Toten der Bluttat im US-Bundesstaat Ohio ist auch die Schwester des Schützen. Sie ist mit 22 Jahren das jüngste Opfer. Der 24 Jahre alte Täter soll nahe einer Bar in Dayton neun Menschen erschossen und weitere verletzt haben. Polizisten töteten den Angreifer. Sein Motiv ist unklar. Sechs der Toten waren Afroamerikaner. Nur wenige Stunden vorher soll in El Paso in Texas ein 21 Jähriger in dem Einkaufszentrum 20 Menschen getötet und 26 weitere verletzt haben. Der mutmaßliche Täter ergab sich danach.