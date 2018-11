Polizei: Schüler aus dem Sauerland von 14-Jährigem getötet

Der im Sauerland tot aufgefundene Schüler ist nach Ermittlungen der Polizei von einem 14 Jahre alten Freund und Mitschüler getötet worden. Er habe gestanden, den Mitschüler in der Nähe des Schulgeländes erwürgt zu haben, sagte Staatsanwalt Rainer Hoppmann in Olpe. Zwischen den beiden Jugendlichen soll es am Dienstag zu einem handgreiflichen Streit gekommen sein. Am Mittwoch war die Leiche des 16-Jährigen in einem Wald in Wenden gefunden worden.