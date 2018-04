Polizei in Uganda befreit über 90 entführte Kinder

Die Polizei in Uganda hat mehr als 90 entführte Kinder befreit. 94 Kinder und 18 Frauen seien in einer Moschee in der Hauptstadt Kampala gefangen gehalten worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Moschee sei wahrscheinlich als Deckung für die Entführungen genutzt worden. Die Polizei nahm demnach 36 Menschen fest, zwei mutmaßliche Täter wurden bei der Befreiung getötet. Die Kinder stammten vor allem aus Uganda sowie aus Ruanda und Burundi. Bei den Entführungen ging es womöglich um Lösegeldforderungen.