Polizei: Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof

Am Kölner Hauptbahnhof gibt es eine Geiselnahme. Einsatzkräfte seien mit starken Kräften am Breslauer Platz, schreibt die Polizei auf Twitter. Zuvor hatten die Beamten bereits von einer „Bedrohungslage in einer Apotheke“ gesprochen.

Die Beamten und auch die Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Bahnhof wurde weiträumig abgesperrt. Laut Medienberichten sollen am Hauptbahnhof Schüsse gefallen sein. In den sozialen Medien auf Twitter berichten demnach Menschen, dass sie das Bahnhofsgebäude verlassen mussten.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)