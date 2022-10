Ein ehemaliger Polizist hat Behördenangaben zufolge in Thailand in einer Kindertagesstätte mehr als 30 Menschen getötet. Unter den Toten in dem Zentrum in Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes sollen viele Kinder sein, zitierte die Zeitung „Bangkok Post“ am Donnerstag die Polizei. Der Täter soll mit Schusswaffen und Messern bewaffnet gewesen sein. Der Mann war zunächst auf der Flucht.

© dpa-infocom, dpa:221006-99-25893/2