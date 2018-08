Von Schwäbische Zeitung und Reinhold Mann

Denkt man heute an Rassengesetze, denkt man an den Nationalsozialismus. So kann man ein Zitat abwandeln, das sich bei James Q. Whitman findet. Der Autor ist einer der bekanntesten Rechtshistoriker der USA, er lehrt in Yale. Sein neues Buch trägt den Titel „Hitlers amerikanisches Vorbild“ und beschäftigt sich damit, wie die Nationalsozialisten Rassegesetze der USA und ihrer Bundesstaaten studiert haben. Daher heißt der eingangs zitierte Satz im Original: „Denkt man heute an Rassengesetze, denkt man an Nordamerika“.