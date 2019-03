Politischer Aschermittwoch im Zeichen der Europawahl

Knapp drei Monate vor der Europawahl bringen sich die Parteien bei Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch in Stellung. Eine Premiere ist der Auftritt von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die - wie in den Vorjahren Kanzlerin Angela Merkel - am Abend im mecklenburgischen Demmin erwartet wird. Bei der CSU in Passau will am Vormittag neben Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder auch der gemeinsame Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, CSU-Vize Manfred Weber, sprechen. Für Söder ist es der erste Aschermittwoch als CSU-Chef.