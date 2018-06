Polarpreis an Youssou N'Dour

Stockholm (dpa) - Den schwedischen Polarpreis teilen sich in diesem Jahr zwei Musiker aus dem westafrikanischen Senegal und dem nordeuropäischen Finnland.

Wie die Jury in Stockholm mitteilte, erhält der senegalesische Sänger Youssou N'Dour (53) eine Hälfte der mit insgesamt zwei Millionen Kronen (235 000 Euro) dotierten Auszeichnung als Vertreter der rhytmisch orientierten Musik. In der Begründung hieß es, N'Dour sei „nicht einfach nur ein Sänger, sondern ein Geschichtenerzähler und Poet“, dessen Geschichten in der ganzen Welt gehört würden.

Die andere Hälfte erhält die finnische Experimentalkomponistin Kaijka Saariaho (60), die Kammermusik, Orchesterwerke und Opern geschrieben hat. Dabei verbindet sie akustische Instrumente mit Elektronik und Computern. Die Jury würdigte Saariaho als „modernen Maestro“ und „einzigartige Komponistin“.

Der Polar-Musikpreis wird seit 1992 vergeben und geht auf eine Stiftung des 1997 gestorbenen Ex-Abba-Managers Stig Anderson zurück.