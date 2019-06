Podcast „Lebenssache“: Wie Stau entsteht und wie man darin die Ruhe behält

Im Stau geht die gute Urlaubslaune ganz schnell den Bach runter. Im Podcast erklären Lukas Bruns und Emin Hohl, warum das so schlechte Laune macht und wie man die nervige Wartezeit besser erträgt. Sie sprechen darüber, wie man die Ruhe bewahren kann und was psychologisch dahinter steckt, dass Autofahrer so schnell gefrustet sind, wenn es nicht voran geht.

Lukas Bruns hat außerdem drei Tipps zum Zeitvertreib im Auto. Hier geht's zum Podcast - den man sich natürlich nicht nur im Auto anhören kann.

Podcasts sind die Audioformate von Schwäbische.de. Redakteure und Medienmacher sprechen miteinander und mit Gästen über verschiedene Themen aus Politik, Gesellschaft und Sport. Alles Wissenswerte rund um die Podcasts gibt es hier:

Das Besondere an Podcasts ist, dass man sie auch hören kann, wenn man keinen Computer in der Nähe hat oder keine dauerhafte Internetverbindung zur Verfügung steht. Welche Möglichkeiten es gibt, die kostenlosen Audioformate zu hören, hat Schwäbische.de in einem Video erklärt:

Podcasts sind Audioformate, in denen Redakteure und Medienmacher von Schwäbische.de miteinander oder mit Gästen über Politik, Gesellschaft, Fußball und Psychologie sprechen. Wie man die kostenlosen Formate aufs Handy bekommt und überall hin mitnehmen kann, zeigt unser Video.