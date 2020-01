Podcast Lebenssache: Was ist eigentlich die Liebe - und wie hält sie an?

Was hält ein blindes Paar über vier Jahrzehnte lang zusammen? Was ist Liebe aus ihrer Sicht - und wie wird sie in der Psychologie definiert? Darum geht es in der aktuellen Folge des Psychologie-Podcasts "Lebenssache".

Lukas Bruns und Fabian Bingenheimer sprechen miteinander über die Liebe, beleuchten deren "Prozess" und betrachten ihre drei Dimensionen:

Leidenschaft/Sexualität, Intimität/Aufrichtigkeit und Verpflichtung/Opfer.

Außerdem fließen die Meinungen von Hans-Jürgen und Maria Pahl aus Weingarten ein. Das blinde Ehepaar erzählt von ihrer Wahrnehmung der Liebe und über die Höhen und Tiefen in einer so langen Beziehung.

