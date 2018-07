Pitt & Jolie in trauter Zweisamkeit

London (dpa) - Brad Pitt (46) und Angelina Jolie (34) scheinen widerlegen zu wollen, dass ihre Beziehung in Gefahr ist. Laut Boulevardblatt „Daily Mail“ turtelten die Hollywoodstars nach einem Restaurantbesuch in Beverly Hills wie Frischverliebte.

Sie hielten Händchen und lachten gemeinsam. Als sie vor wenigen Wochen eine Ausstellung im Museum of Contemporary Arts in Los Angeles besuchten, herrschte noch Distanz zwischen ihnen. In seiner eben erschienen Biografie „Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie“ prophezeit Ian Halperin, dass Brad und Angelina sich bis Weihnachten 2010 trennen werden. Das Paar setzt nun offenbar alles daran, dass der Autor am Ende nicht Recht behält.