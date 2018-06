Pippa Middleton bestätigt Schwangerschaft

Pippa Middleton (34) erwartet ihr erstes Kind. Das bestätigte die jüngere Schwester der britischen Herzogin Kate (36) am Donnerstag in ihrer Fitness-Kolumne für das Magazin der Supermarktkette Waitrose. Gerüchte kursierten schon seit Wochen in den Medien.

Anders als ihre große Schwester habe sie aber nicht an morgendlicher Übelkeit gelitten, schrieb Pippa Middleton. „Ich hatte Glück, die ersten zwölf Wochen ohne Morgenübelkeit hinter mich zu bringen. Deshalb konnte ich einfach wie normal weitermachen“, so Middleton in ihrer Kolumne. Kate hatte bei all ihren drei Schwangerschaften an starker Übelkeit gelitten.

Für Middleton ist nach eigenen Angaben Fitness in der Schwangerschaft sehr wichtig. „Ich merke, wie mein Körper sich verändert und ich zunehme“, schreibt die Schwester der Herzogin in dem Magazin. Aber sie fühle auch, wie ihr regelmäßiges Training ihren Körper für Schwangerschaft, Geburt und die Phase danach stärke. Zudem trage ihr Fitness-Regime dazu bei, „dass meine alten Lieblingsjeans auch nach dem Baby noch passen werden!“. Pippa Middleton hatte im Mai 2017 den Hedgefonds-Manager James Matthews (42) geheiratet.