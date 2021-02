Pink schafft es mit Tochter Willow in die Charts

Die Tochter von US-Sängerin Pink, Willow, hat es zum ersten Mal in die US-Charts geschafft. Das Mutter-Tochter-Duett „Cover Me in Sunshine“ war bislang eine Woche in den US-Charts und erreichte Platz 104 der Billboard Global 200 Charts.

Der Song hat laut dem Fachmagazin „Billboard“ in der vergangenen Woche zwei Millionen US-Streams und 11.000 verkaufte Downloads erreicht.

Die neunjährige Willow hatte 2018 ihr Debüt auf dem Album „The Greatest Showman“ zum gleichnamigen Film mit Hugh Jackman.

