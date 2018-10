Pink geht im Sommer auf Deutschland-Tournee

US-Sängerin Pink geht nach sechs Jahren erstmals wieder auf Konzertreise durch Deutschland. „Ich kann es nicht erwarten, all eure hübschen Gesichter zu sehen“, schrieb die Musikerin am Dienstag auf Twitter.

Die 39-Jährige macht auf ihrer Stadion-Tour im kommenden Sommer Station in Köln (5.7.), Hamburg (8.7.), Stuttgart (10.7.), Hannover (12.7.), Berlin (14.7.), Frankfurt am Main (22.7.) und München (26.7.).

Die Rocksängerin, die im vergangenen Jahr ihr siebtes Studioalbum „Beautiful Trauma“ auf den Markt brachte, war zuletzt 2013 auf Tour in Deutschland. Außerdem trat sie im August 2017 an zwei Abenden in der Berliner Waldbühne auf. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin wurde mit Hits wie „Get The Party Started“, „Just Like A Pill“ oder „Family Portrait“ bekannt.

Tweet von Pink

Pressemitteilung