Pink Floyd im Museum

Nach David Bowie nun Pink Floyd: Das Victoria and Albert Museum in London eröffnet am Samstag (13.5.) eine neue Sonderausstellung zu der legendären britischen Rockgruppe. Anlass ist der 50. Jahrestag der Veröffentlichung ihres ersten Albums „The Piper at the Gates of Dawn“.

Zu sehen sind neben Musikinstrumenten wie Gitarren und einem Schlagzeug auch ein Replikat des ersten Tour-Busses der Band und nachgebaute Bühnenbilder. Auch ein Klassenbuch und ein Rohrstock aus der Schulzeit der ersten Bandmitglieder sind unter den Ausstellungsobjekten.

Das Victoria and Albert Museum hatte zuletzt unter der Leitung des Deutschen Martin Roth mit einer Ausstellung zu David Bowie große Erfolge gefeiert. Im vergangenen Jahr war es von der britischen Kunststiftung „Art Fund“ zum „Museum des Jahres“ gekürt worden, kurz darauf gab Roth seinen Posten ab.

Neuer Leiter ist der Historiker und ehemalige Parlamentsabgeordnete Tristram Hunt.