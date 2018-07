Pinguine und Porzellan begeistern Kronprinzenpaar

Schwerin/Stralsund (dpa) - Zwischen Pinguinen und Porzellan: In Stralsund und Schwerin hat das dänische Kronprinzenpaar am Montag seine zweitägige Reise durch Mecklenburg-Vorpommern begonnen.

Höhepunkt der ersten Station war ein Rundgang durch das Ozeaneum. Sichtlich Spaß hatte das Paar auf der Dachterrasse des Ozeaneums bei der Fütterung der Pinguine. Mit High-Heels tastete sich Kronprinzessin Mary, die im Januar Zwillinge erwartet, auf den Pinguinfelsen vor und streckte den hungrigen Wasservögeln Sprotten entgegen.

Zudem interessierten sich Frederik und seine Frau Mary besonders für die Ausstellung über die Ostsee und die deutsch-dänischen Kooperationen bei der Erforschung der Schweinswale. „Das Museum ist eine Perle, eine moderne Perle in Stralsund“, sagte der Kronprinz nach dem Rundgang beeindruckt.

Am Nachmittag spürte er im Schweriner Schloss seinen familiären Wurzeln nach und eröffnete im Staatlichen Museum eine dänische Porzellan-Ausstellung. Der erste Besuchstag sollte nach einem Empfang im Thronsaal mit einem festlichen Abendessen im Schloss ausklingen.

Das Prinzenpaar war einer Einladung von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) gefolgt, der seine königlichen Gäste gemeinsam mit Ehefrau Britta begleitet. Mit dem Besuch sollen die traditionell guten Kontakte beider Länder vertieft werden.

Die dänische Botschaft in Berlin hatte 2008 das Nachbarschaftsprojekt „Re:connect“ gestartet, um „die historisch engen kulturellen Beziehungen zwischen Dänemark und den neuen Bundesländern (der ehemaligen DDR) neu zu beleben“.

Sellering dankte dem Prinzenpaar, dass es sich mit seinem Besuch persönlich für dieses Ziel einsetze. Es sei zudem ein großes Glück, dass seit dem Mauerfall auch für die Menschen in Ostdeutschland der direkte Austausch möglich sei.

Rund 300 Stralsunder hatten am Morgen trotz Nieselregens und herbstlich-trüben Wetters dem Kronprinzenpaar einen herzlichen Empfang bereitet. Mit dänischen Fähnchen begrüßten sie die Thronfolger. Im Rathaus trug sich das Paar in das Goldene Buch der Stadt ein. Als Gastgeschenk überreichte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) eine Kopie der ältesten Papierurkunde Dänemarks aus dem Jahr 1359.

Frederik und Mary, die am Dienstagmorgen die Innenstadt zu Fuß erkunden wollen, kamen auch schon an Montag mit den Bewohnern der Landeshauptstadt in Kontakt. Etwa 150 Schweriner hatten vor dem Museum Spalier gestanden. Das Prinzenpaar drückte viele Hände und posierte bereitwillig für Fotos. Mary nannte den Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern eine große Freude.

Das Prinzenpaar setzt am Dienstag seine Reise mit Besuchen in Rostock und Güstrow fort, ehe es am Abend die Heimreise antritt.