Pina-Bausch-Fotografin Ulli Weiss gestorben

- Das Wuppertaler Tanztheater Pina Bausch trauert um eine langjährige künstlerische Wegbegleiterin: Die Fotografin Ulli Weiss, die die Compagnie über Jahrzehnte fotografiert hat, sei vergangenes Wochenende im Alter von 71 Jahren gestorben, teilte das Tanztheater mit.

Bereits in der Anfangszeit ab 1976 fotografierte Weiss die Aufführungen des Tanztheaters Wuppertal und setzte diese Arbeit bis zu ihrem Tod fort.

Die 1943 in Bonn geborene Weiss hatte bei Otto Steinert an der Folkwang-Hochschule in Essen Fotografie und Bildjournalismus studiert. „Sie verstand es, sowohl die Ästhetik des Tanztheaters einzufangen als auch dessen Emotionalität, durchaus auch in Bewegung“, würdigte das Tanztheater die Arbeit von Weiss.

Die 2009 gestorbene Pina Bausch habe Weiss in das Team ihrer engsten Mitarbeiter einbezogen. Weiss habe früh die Außendarstellung des Tanztheaters geprägt.