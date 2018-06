Piloten von Germanwings wollen zwei Tage streiken

Flugpassagiere brauchen schon wieder Geduld: Piloten von Germanwings wollen am Donnerstag und Freitag streiken. Die Vereinigung Cockpit rief ihre Mitglieder zum zweitägigen Ausstand auf. Alle Abflüge der Airline von deutschen Flughäfen sollen bestreikt werden, wie ein Sprecher der Pilotengewerkschaft sagte. Germanwings kündigte für diese Zeit einen Sonderflugplan an. Die Informationen würden heute auf der Internetseite www.germanwings.com veröffentlicht, teilte der Mutterkonzern Lufthansa in der Nacht mit.