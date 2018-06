Pilgerfahrt in die Katastrophe

Mehr als 700 Menschen sind bei einer Massenpanik während der muslimischen Wallfahrt, der Hadsch, getötet worden. Es gab mehr als 800 Verletzte. Es ist das schwerste Unglück während des Pilger-Großereignisses seit 25 Jahren. Es ist ein verheerendes Jahr für Mekka: Am 11. September waren beim Einsturz eines Kranes über 100 Menschen getötet worden.

Am dritten Tag der großen Wallfahrt nach Mekka soll das Böse besiegt werden. In dem Ort Mina östlich der heiligen Stadt strömen Hunderttausende Muslime auf eine riesige Fußgängerbrücke und werfen Steinchen auf ovale Säulen, die den Teufel symbolisieren sollen. Mina ist der gefährlichste Ort der fünftägigen Pilgerfahrt. Immer wieder kommt es hier zu schweren Unglücken mit Toten. So auch in diesem Jahr.

Nach Ansicht der saudi-arabischen Regierung ist das Unglück auf fehlende Disziplin bei den Pilgern zurückzuführen. „Wenn die Pilger die Anweisungen befolgt hätten, dann hätte man diese Art Unglück vermeiden können“, sagte der Gesundheitsminister des Landes, Chaled al-Faleh, am Donnerstag im staatlichen Fernsehen. Zahlreiche Pilger würden sich „in Bewegung setzen, ohne die Uhrzeiten zu respektieren“, die ihnen von den Verantwortlichen zur Organisation des Pilgerereignisses vorgegeben werden. Das sei der „Hauptgrund“ für das Unglück. Wallfahrer, die in Mekka waren, berichteten, dass sich viele Pilger nicht an die vorgegebenen Routen und Regeln halten, so immer wieder Staus und Gedränge auslösen – und alle anderen in tödliche Gefahr bringen.

Ein Untersuchungsausschuss soll die genaue Ursache des Unglücks ermitteln. Klar ist: In dem Gedränge brach eine Massenpanik aus. Am Abend wurde die Zahl der Toten auf 717 beziffert, die der Verletzten auf mehr als 800. Der Iran gibt Saudi-Arabien Mitschuld an dem Unglück. Die Saudis hätten ohne Grund einen Teil der Route der Pilger blockiert, sagte ein iranischer Politiker. Der schiitische Iran und das sunnitische Saudi-Arabien sind in der Region Erzrivalen.

Miliarden für Sicherheitskonzept

Für die Behörden ist die Wallfahrt nach Mekka wegen der riesigen Anzahl der Pilger jedes Jahr eine enorme logistische Herausforderung. Nach dem Unglück am 11. September, bei dem ein technisch einwandfreier, aber von der Baufirma vor Ort nicht gesicherter Kran des Ehinger Baumaschinenherstellers Liebherr bei einem Sturm umgestürzt war und mehr als 100 Menschen tötete, kündigten die Behörden an, besonders auf die Sicherheit der Pilger achtzugeben. Der Andrang ist gewaltig: Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich auf den Weg nach Mekka gemacht. Allein 1,4 Millionen sind aus dem Ausland in die Stadt gereist, die für Muslime heilig ist. Um Unglücke zu verhindern, steckte die saudische Regierung in den vergangenen Jahren rund zehn Milliarden US-Dollar in Umbaumaßnahmen und ein neues Sicherheitskonzept. Mit den Investitionen zogen sie die Konsequenzen aus der Katastrophe 2006: Mehr als 350 Pilger starben damals bei einer Massenpanik nahe der Unglücksstelle vom Donnerstag.

Bis dahin konnten die Gläubigen auch an den Nadelöhren kreuz und quer laufen. Immer wieder wurden Engstellen entlang der Pilgerrouten verstopft. Die Gefahr für eine Massenpanik stieg. Das neue Sicherheitskonzept – auch mit Hilfe von Spezialisten aus Deutschland entworfen – sieht vor, dass der Strom der Massen kanalisiert wird. Ein System von Einbahnstraßen soll dafür sorgen, dass sich die Mengen in jeweils nur eine Richtung bewegen. Im Notfall können die Pilger auf Freiflächen ausweichen. Zumindest in der Theorie.

Auch der Ort der Steinigung des Teufels wurde radikal umgebaut, weil dort dichtes Gedränge, Kiesel und hektische Bewegungen immer wieder für Gefahr sorgten. Besonders die Fußgängerbrücke galt als besonders kritische Stelle. Die Planer ließen das alte Bauwerk abreißen und errichteten es neu. Doch das jüngste Unglück konnten all diese Maßnahmen nicht verhindern.