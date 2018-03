Piñatas sind in Deutschland gelandet

Sie sind Einhörner, Häschen, Monster oder Drachen: Auch in Deutschland sind Piñatas mittlerweile verbreitet. Man kann die Spielzeugfiguren aus Pappmaché basteln oder fertig kaufen.

Das Prinzip erinnert ein bisschen an das Topfschlagen von früher. Die Piñatas hängen an der Decke, mit einem Stock haut man so lange darauf, bis es Süßigkeiten regnet.

In anderen Ländern gibt es Piñatas schon viel länger: In Spanien und in Mittelamerika wird damit Geburtstag gefeiert. In Mexiko sind sie viel billiger als in Deutschland, wo eine große Micky Maus auch mal fast 50 Euro kosten kann.

