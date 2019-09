Physiotherapeut wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht

In Laupheim sagt man gerne „Ja“: 243 Paare haben 2018 in der Laemmle-Stadt standesamtlich geheiratet, mehr als je zuvor. Und schon bald gibt es ein „Hochzeitshaus“, das Brautleuten vielfältigen Service bieten möchte. Ramona Götz eröffnet es am 15. Oktober im Gebäude Kapellenstraße 6, wo bis März das Modehaus Keller-Warth ansässig war.

Seither sind die Schaufenster verhüllt, doch ein Spruch auf den Scheiben deutet die künftige Ausrichtung an: „Liebe ist wie ein kleines Stück vom Paradies“.