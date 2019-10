Physik-Nobelpreis wird verkündet

Hilferuf aus der Eintrachtstraße 18 und 22. Die Wohnungen, in denen die Stadt Menschen unterbringt, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, befinden sich zum Teil in einem desolaten Zustand. Stadt und Städtische Wohnungsbaugesellschaft kennen die Probleme zum Teil, sehen aber auch die Bewohner in der Mitverantwortung.

Alltag in der Eintrachtstraße: Schimmel blüht in allen Ecken, Ölöfen sind defekt beziehungsweise fehlen ganz, Türen schließen nicht, Klingeln sind außer Betrieb, Unrat stapelt sich im Hof, in Laubengängen und ...