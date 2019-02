Pfälzer gewinnt gut 63 Millionen Euro im Eurojackpot

Dieses Eglofs, der kleine Weiler bei Argenbühl, zieht ja schon alle Register auf der großen Orgel der Dorfidylle: 1998 zum schönsten Dorf in Baden-Württemberg gekürt, wirkt es auch in der Gegenwart wie frisch gebohnert. Ein traditioneller Dorfplatz, fast vollständig saniert mit dem richtigen Fingerspitzengefühl für die Historie und eine Lage, von der aus der Betrachter an klaren Tagen die Alpen anhimmeln kann. Alles in allem also ein bisschen wie ein Freilichtheimatmuseum – wobei der Ort überaus lebendig wirkt, also nichts Museales im ...