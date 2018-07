Peymann inszeniert Handkes „Immer noch Sturm“

Wien/Berlin (dpa) - In der Regie von Claus Peymann wird am Wiener Burgtheater in der nächsten Saison Peter Handkes neues Stück „Immer noch Sturm - Storm Still“ uraufgeführt.

Eine Sprecherin des Theaters bestätigte der dpa einen entsprechenden Bericht der österreichischen Zeitschrift „News“. Peymann werde die Koproduktion mit dem Berliner Ensemble (BE) inszenieren, hieß es. Ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest, erklärte die Sprecherin. Das Stück handelt von Kärntner Partisanen im Kampf gegen Hitler.

BE-Intendant Peymann erklärte, die Inszenierung habe auf Einladung von Burgtheater-Direktor Matthias Hartmann in Wien Premiere. Danach werde „Immer noch Sturm“ auch in Berlin zu sehen sein. Es ist bereits die 11. Handke-Uraufführung, die Peymann inszeniert. Auf die Bühne brachte er unter anderem „Publikumsbeschimpfung“, „Der Ritt über den Bodensee“, „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“, „Zurüstungen für die Unsterblichkeit“ und „Die Fahrt im Einbaum oder Das Stück zum Film vom Krieg“.

„Immer noch Sturm“, ein Acht- bis Neun-Personenstück, soll den Angaben zufolge so gut wie fertiggestellt sein. Handke (66) bestätigte gegenüber „News“, dass es bereits Kontakte mit Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann gegeben habe. Der Schriftsteller, selbst gebürtiger Kärntner, stellt in seinem Stück Menschen aus seiner Heimatregion in den Mittelpunkt, die organisiert Widerstand gegen die Nationalsozialisten geleistet haben.