Petra Zieser inszeniert am Berliner Grips Theater

Die Schauspielerin Petra Zieser (59) inszeniert am Berliner Grips Theater - dort, wo in den 80er Jahre ihre Karriere im Musical „Linie 1“ begann. Zieser („Katie Fforde - Ziemlich beste Freundinnen“, „Der Tel-Aviv-Krimi“) bringt „Phantom (Ein Spiel)“ auf die Bühne.

In dem Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz gehe es um Werte, Klischees und Rollenzuweisungen. „Ein Stück über uns“, kündigte das Theater an.

Schauplatz ist ein Fast-Food-Restaurant. Dort finden die Mitarbeiter nach Ladenschluss ein ausgesetztes Baby. Sie machen sich auf die Suche nach der unbekannten Mutter. Wer ist diese Frau und was hat sie für ein Schicksal, das sie zu dieser Tat getrieben hat?

Zieser startete ihre Laufbahn 1986 als Darstellerin in der inzwischen legendären Grips-Musicalproduktion „Linie 1“, in der sie die Berliner Großstadtgöre Bisi spielte. Premiere von „Phantom (Ein Spiel)“ ist am Donnerstag (7.6.).

Grips Theater