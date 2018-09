Peter Maffay fordert klares Nein zu Extremismus

Von Schwäbische Zeitung

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend nahe Tettnang: Die beiden Insassen eines Cabriolets wurden aus ihrem Wagen geschleudert. Der 30 Jahre alte Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, war der historische Sportwagen (Wert: 250.000 Euro) auf der L329 nahe Tettnang von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug geriet in einen Grabe, drehte sich und prallte schließlich gegen einen Baum. Beide Männer wurden in Kliniken gebracht.