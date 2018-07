Peter Kraus plant letzte Tour

Freiburg (dpa) - Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus („Sugar Baby“) will ein wenig kürzer treten. „Nächstes Jahr werde ich wieder auf Tour gehen. Es wird wohl meine letzte sein“, sagte der 71 Jahre alte Musiker der Nachrichtenagentur dpa.

Er sehe zwar kein Ende seiner Karriere, wegen seines Alters halte er sich aber mit weitreichenden Zukunftsplänen zurück. „Nach inzwischen 54 Jahren auf der Bühne habe ich immer noch genügend Schwung und Begeisterung für die Musik“, sagte Kraus. „Nur gehe ich die Planungsschritte jetzt langsamer an. Es wäre unklug, die nächsten 40 bis 50 Jahre fix zu terminieren.“ Deshalb habe er vorerst nur noch eine Tour im Blick. „Was danach kommt, wird man sehen.“

Kraus hat 1956 seine erste Platte aufgenommen, stand seitdem auf der Bühne. Für seine Tour 2011 hat er Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgesehen. „Zudem arbeite ich an Erinnerungen für meine Fans“, sagte Kraus. Beim letzten Konzert seiner Tour im vergangenen Jahr in Wien habe sein Sohn Mike (35) eine DVD produziert mit dem Titel „Nimm Dir Zeit - Die Jubiläumstournee 2009“. Sie komme diese Woche in den Handel.

Kraus sitzt in der Jury der RTL-Show „Let's Dance“. An diesem Freitag (21.15 Uhr) geht die letzte Folge auf Sendung. Im Finale stehen sich Moderatorin Sylvie van der Vaart (32) und Schauspielerin Sophia Thomalla (20) gegenüber.

www.peterkraus.de