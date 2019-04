Peter Berthold: Warum ihm die Vögel und die intakte Natur jeden Streit wert sind

Wer verstehen will, wie Peter Berthold tickt, der sollte mit ihm dorthin gehen, wo er am liebsten ist. In seinen alten Obstgarten bei Owingen-Billafingen unweit des Bodensees. Dort empfangen stolze Sussex-Hühner die Besucher, Bertholds Schafe – und natürlich viele Wildvögel. Dutzende Haus- und Feldsperlinge stieben in Gruppen durchs Gebüsch. Mehr als 100 Nistkästen hängen auf einen Hektar verteilt, ebenso viele Sperlingspaare nisten hier. Dazu Zaunkönig, Heckenbraunelle, Stare und viele andere.

An gleich mehreren Stellen füttert Berthold die Vögel kräftig das ganze Jahr über. Ein Grünspecht ruft, natürlich brütet auch er in den Obstbäumen in Bertholds Mini-Ökoparadies. Das liegt mitten in einer landwirtschaftlich sehr intensiv genutzten Gegend – „Agrarwüste“, wie Berthold das nennt. Unter einem Dach seines Holzlagers, in dem natürlich Spitzmaus und Hermelin leben, steht ein einfacher Holzstuhl ohne Kissen, aber mit gemütlichen Armlehnen. „Hier beende ich jeden Abend meinen aktiven Tag mit zehn Minuten Philosophieren“, sagt Peter Berthold beim Besuch kurz vor seinem 80. Geburtstag, den er am 19. April feierte.

Bahnbrechende Entdeckungen

In dieser provinziell-beschaulichen Idylle mit weitem Blick über das Tal dürfte mancher Gedanke geboren worden sein, der Peter Berthold zu dem gemacht hat, was er heute ist: ein international höchst renommierter Wissenschaftler und ein streitbarer Öko-Aktivist, der in seinem Kampf für mehr Natur und vor allem um Lebensraum für Vögel keinem Konflikt aus dem Weg geht.

Als einer der Nachfolger von Konrad Lorenz an der Spitze des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell machte Berthold in der Zugvogelforschung über Jahrzehnte hinweg bahnbrechende Entdeckungen – etwa zu der Frage, wie kleine Singvögel den richtigen Zeitpunkt finden, um ihren Flug in den Süden zu starten, und vor allem: wie sie sich orientieren. Was ist erlernt, was ist genetisch vererbt? Das waren die Fragen, um die seine Forschung kreiste.

Präsent in den Medien

„Peter ist einer der herausragenden Vogelzugforscher des 20. Jahrhunderts“, sagt der Verfasser zahlreicher Standardwerke zur Vogelkunde, Ian Newton, von der Universität Oxford. Bertholds Werk zum Vogelzug ist längst selbst ein Klassiker der internationalen biologischen Literatur. Es ist nicht das einzige. Die Liste seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist lang, mehr als 500 weist die Webseite des Max-Planck-Instituts aus. Ebenso umfassend ist Bertholds Einsatz für die Natur und den Vogelschutz. Der Professor mit dem weißen Rauschebart und der scharfen Rhetorik hat dabei erreicht, was so nur sehr wenigen zuvor gelungen ist. Er hat das Anliegen des Vogelschutzes in die öffentliche Debatte gebracht, und er hält es dort auf der Tagesordnung. Unermüdlich wirbt der 80-Jährige in Talkshows, Radiosendungen und Zeitungen für die Anliegen der Gefiederten. Nebenher schreibt Berthold Bestseller, plädiert darin leidenschaftlich für die ganzjährige Fütterung von Vögeln oder auch für eine Wende in der globalen Bevölkerungspolitik. Das ganz kleine und das ganz große Rad drehen zum Wohl von Mensch, vor allem aber von Natur: Das ist Bertholds Lebensthema. Vor allem aber will Berthold den Vogelschutz vom Rand ins Zentrum der Ökologie-Debatte holen. Im Erfolg des bayerischen Volksbegehrens für Artenvielfalt unter dem Motto „Rettet die Bienen“ sieht er erste Anzeichen für eine Wende im Bewusstsein.

Doch warum haben die Vogelschützer mit ihren seit Jahrzehnten vorgebrachten Warnungen vor einem „stummen Frühling“ nicht geschafft, was nun in Bayern mithilfe des Sympathieträgers Biene erreicht wurde – ein radikal naturschutzorientiertes Umsteuern, vor allem in der Landwirtschaftspolitik? Vögel sind doch noch hübscher und sichtbarer als Krabbeltiere und Bienen? „Ganz einfach“, sagt Berthold, „wir haben es nicht geschafft, deutlich zu machen, dass auch Vögel existenziell bedeutsam für unser Überleben sind.“ Und präzisiert: „Die Vogelleute haben gesagt: Vögel sind schön und deshalb sollten wir sie erhalten, und die Insektenforscher haben gesagt: Insekten sind lebenswichtig, sonst verrecken wir. Und das hat bei den Leuten gezündet.“

„Völkermord“ an Vogelarten

Bestsellerautor im Wissenschaftsbetrieb und gleichzeitig in der eher populärwissenschaftlichen Literatur zu sein, Träger zahlreicher nationaler und internationaler Auszeichnungen – darunter auch das Bundesverdienstkreuz – und das Gesicht einer neuen Naturschutzbewegung, manche nennen ihn gar „Naturschutzpapst“: Um so viel zu erreichen, darf man nicht konfliktscheu sein. Und streitbar war Peter Berthold – im Kontrast zu seiner einnehmenden Freundlichkeit in der persönlichen Begegnung – immer schon. Dabei bedient er sich einer äußerst kraftvollen und illustrativen Sprache. Kritisieren andere eine „unökologische Gartengestaltung“ durch Zierrasen, heißt das bei Berthold schlicht „Psychopathenrasen“. Menschen nennt er wahlweise „Homo suicidalis“, oder „Homo horribilis“, und was er der Landwirtschaft niemals verzeihen wird, ist der „Völkermord“ an Vogelarten wie dem Rebhuhn, die in der modernen Landwirtschaft keine Chance auf ein Überleben haben.

Auch im Wissenschaftsbetrieb eckt Berthold mit seinem Plädoyer für eine praxisrelevantere Forschung bis heute an. „Wir haben genügend wissenschaftliche Erkenntnisse“, schreibt er seinen Wissenschaftskollegen ins Stammbuch. „Heute ist es geboten, den Spaten in die Hand zu nehmen und draußen was zu verändern, statt nur am Schreibtisch oder im Labor zu sitzen.“ Erstaunliche Worte eines Mannes, der selbst wichtige Grundlagenforschung geleistet hat.

Wichtigstes Projekt: Refugien für Tiere und Pflanzen schaffen

Vorbei sind indes die Zeiten, in denen Berthold sogar handfeste Auseinandersetzungen provozierte. Mit 80 lässt Berthold es ein wenig gelassener angehen. „Ich bin ja heute ein fast schon weiser philosophischer Umweltkämpfer, kein Umweltrevoluzzer mehr“, glaubt zumindest er selbst. „Peter Berthold hat immer eine klare Meinung, die meistens stimmt und oft jahrzehntelang voraus ist“, sagt sein Nachfolger an der Spitze des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, Martin Wikelski.

Im Alter widmet sich Berthold seinem, wie er sagt, vielleicht wichtigsten Projekt. Gemeinsam mit der Heinz-Sielmann-Stiftung hat er es sich zum Ziel gesetzt, dass jede Gemeinde in Deutschland ein eigenes kleines Biotop als Refugium für Tiere und Pflanzen schafft. Auf diese Weise soll ein Biotopverbund entstehen, der Millionen Vögeln, Insekten und anderen Tieren hierzulande ein Überleben sichert. An seinem Pionierprojekt, dem Heinz-Sielmann-Weiher in seinem Heimatort Owingen, hat er dieses Ziel schon erreicht. Auf den nur fünf Hektar großen Gebiet hat er durch Renaturierung die Zahl der dort anzutreffenden Vogelarten von 55 auf über 130 erhöht. „Mindestens 25 000 Vögel in 70 Arten“ hat er über ein Jahr hinweg gezählt. „Wenn wir alle zehn Kilometer ein solches Gebiet hätten, würden davon 62,5 Millionen Vögel profitieren“, umreißt Berthold seine Vision.

Der Landkreis Ravensburg mit den Kommunen Ravensburg, Wangen, Leutkirch und Schlier ist schon dabei. „Das Budget beträgt eine Million Euro, 900 000 zahlt das Umweltministerium Baden-Württemberg, 100 000 die Heinz-Sielmann-Stiftung für Personalkosten“, rechnet Sindy Bublitz, Projektleiterin für den Biotopverbund, vor und freut sich: „Hier sind wir schon deutlich weiter als beim bundesweiten Projekt.“ In Wangen etwa sollen zwei Kleingewässer für den Kammmolch und für Libellen renaturiert werden.

Viele Mitstreiter inspiriert

Aber auch Privatpersonen lassen sich von Bertholds Initiative mitreißen. Myriam Bell etwa. Da ihre Gemeinde Baienfurt nordöstlich von Ravensburg sich dem Projekt nicht angeschlossen hat, startete die Diplom-Psychologin eine Privatinitiative. Gemeinsam mit 15 Gleichgesinnten suchte Bell nach ungenutzten Flächen. Und ist fündig geworden: „Eine Hangquelle soll zu einem Feuchtbiotop für Amphibien werden. Aber noch ist nichts beschlossen, nur ins Gespräch gebracht.“ Ein Anfang.

Zum Glück und zu seiner eigenen Beglückung irrte Peter Berthold, der frühzeitig vor den Folgen des Klimawandels warnte, in seinem langen Wissenschaftlerleben auch manchmal. So schrieb er etwa 1990, mit dem Aussterben der Weißstörche in Mitteleuropa sei „in absehbarer Zukunft“ zu rechnen. Heute hat sich der Bestand dank Schutzmaßnahmen kräftig erholt und auch in Bertholds Hausbiotop brütet – mit Unterstützung durch ihn und seine Frau Gabriele Mohr – ein Storchenpaar.