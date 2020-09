Per Gessle veröffentlicht neues Album

Knapp ein Jahr nach dem Tod seiner Roxette-Bandpartnerin Marie Fredriksson veröffentlicht der schwedische Musiker Per Gessle ein neues Album.

Wie der 61-Jährige am Montag auf Instagram und Twitter schrieb, wird es „Gammal kärlek rostar aldrig“ heißen - auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie „Alte Liebe rostet nie“. Das Album wird demnach am 6. November veröffentlicht. Bereits an diesem Freitag soll die erste Single-Auskopplung „Nypon och ljung“ herauskommen.

Fredriksson war am 9. Dezember 2019 nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Mit ihr hatte Gessle seit Mitte der 80er Jahre das Pop-Duo Roxette gebildet. Die beiden Schweden feierten mit Liedern wie „The Look“, „Listen To Your Heart“ und „It Must Have Been Love“ Welterfolge.

Knapp drei Monate nach Fredrikssons Tod hatte Gessle die Ballade „Around The Corner (The Comfort Song)" veröffentlicht, in der er sich von seiner langjährigen Musikpartnerin verabschiedet

