Pep Guardiola spendet für Flüchtlingshilfe

Fußball-Startrainer Pep Guardiola (47) von Manchester City unterstützt mit 150 000 Euro eine spanische Hilfsorganisation, die Flüchtlinge auf offener See rettet. Mit dem Geld könnten die nötigen Reparaturen am Rettungsschiff von „Proactiva Open Arms“ bezahlt werden, teilte der Gründer der nichtstaatlichen Organisation, Oscar Camps, am Dienstag dem katalanischen Radiosender RAC1 mit.

Die 2015 gegründete Organisation hat eigenen Angaben zufolge dabei geholfen, bisher mehr als 5000 Menschen aus dem Mittelmeer zu retten. Ihr Schiff war zeitweise von italienischen Behörden beschlagnahmt worden, die einigen Hilfsorganisation Beihilfe zur illegalen Migration vorwerfen. Nun müsse das Boot überholt werden. Als ein Spendenaufruf nicht das nötige Geld einbrachte, habe Guardiola gespendet, berichtete Camps.

