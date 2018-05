Pendler-Soundtrack mit New Yorker U-Bahngeräuschen

Für Millionen New Yorker gehören Durchsagen in der U-Bahn zum weißen Rauschen einer Metropole. Künstler Mel Chin hat die Ansagen fünf verschiedener Linien nun zu einem 40 Minuten langen Soundtrack verarbeitet - die Länge also, die ein New Yorker im Durchschnitt zur Arbeit braucht.

Darin mischt er Kompositionen und Gesang von New Yorker Musikern mit den Durchsagen, die einen nächsten Halt oder eine Endstation ankündigen. Auch das Klappern bei der Fahrt, das Zischen der Tür, der Luftzug aus dem U-Bahnschacht oder die zufällig mitgehörte Unterhaltung anderer Passagiere wird gemixt.

Herausgekommen sind „Kompositionen, die eine Brücke schlagen zwischen Maschine und Mensch“, heißt es bei Queens Museum, das die Arbeit veröffentlicht hat.

Projekt Soundtrack