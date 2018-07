Penélope Cruz singt und rappt gern

London (dpa) - Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz erzählt für gewöhnlich nicht viel aus ihrem Privatleben, hat jetzt aber doch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.

Wie die britische „Sun“ auf ihrer Website berichtet, lebt die 37-Jährige regelmäßig ihre musikalische Ader aus, wenn sie zu Hause ist. Sie scheint eine leidenschaftliche Karaoke-Sängerin zu sein. Sie verriet: „Ich gehöre zu jenen Menschen, die so etwas tun, wenn sie allein sind. Es ist mir nicht peinlich, das zuzugeben. Ich rappe gern, aber ich kenne nur einen Song - von Enimen: 'Two trailer park girls go round the outside, round the outside'.“ Cruz, die Ende Januar in Los Angeles Mutter eines Sohnes wurde, ist seit Sommer vergangenen Jahres mit ihrem Kollegen und Landsmann Javier Bardem (42) verheiratet. Zusammen mit Johnny Depp (47) spielt sie im vierten „Fluch der Karibik“-Abenteuer „Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten“, das am 19. Mai in den deutschen Kinos anläuft.

Bericht in der „Sun“