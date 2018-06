Paul Weller greift Olly Murs unter die Arme

Olly Murs kickt nicht nur gerne mit seinem Kumpel Robbie Williams, er kann auch gut mit Paul Weller. Die Kollaboration des „Modfathers“ mit dem Castingshow-Teilnehmer ist mit Abstand die größte Überraschung auf dem neuen Murs-Album „Never Been Better“.

Wie es dazu kam? Olly Murs hatte den Weller-Song „Broken Stones“ in seinem Live-Programm. Weller gefiel die Version und bot an, einen Song für den Pop-Sänger zu schreiben. Gesagt, getan. Olly Murs hat auch noch daran herumgebastelt und fertig war „Let Me In“, eine einfühlsame Akustik-Ballade mit reichlich Streichern. Da geht das Herz auf. Ein echter Coup.

Für die Mutter von Olly Murs hat sich die Zusammenarbeit auf jeden Fall gelohnt - sie besitzt jetzt einige Jam-Singles mit dem Autogramm von Paul Weller. Und auch für Olly Murs war es ein gelungener Ausflug in eine etwas andere Welt, die ansonsten eher aus unterhaltsamen Radio-Pop besteht.

Wie dem Opener „Did You Miss Me?“, der Prince und Justin Timberlake eine Menge zu verdanken hat - ein knackiges Entrée zu Murs' viertem Album, das ihn vermutlich ihn zahlreichen Charts nach oben katapultieren dürfte. Aber da kennt sich der 30-Jährige gut aus, setzt er doch, seitdem er 2009 bei der Castingshow „X Factor“ Zweiter wurde, Erfolgssteinchen auf Erfolgssteinchen.

Und allen Kritikern, die dem Castingshow-Teilnehmer nichts zugetraut haben, schleudert Olly Murs sein „Never Been Better“ entgegen. Das Titelstück seines neuen Albums beschrieb er in einem MTV-Interview als seinen „Mittelfinger“-Song - für all diejenigen, die an ihm gezweifelt hätten.

Selbstbewusst ist Olly Murs, der mit seinem neuen Album auch den US-Markt ins Visier genommen hat. Dafür hat er extra Demi Lovato als Gastsängerin gewinnen können. „Es gibt ihr die Chance, ihre Fanbase zu erweitern, was für mich in Amerika ebenfalls gilt. So passt das alles prima zusammen“, erklärte er im Interview mit dem „Daily Record“ die Idee hinter der Zusammenarbeit. Mal sehen, ob der Plan mit seinem Album, das eine wohl ausgewogene Mischung aus Tanz-Pop („Wrapped Up“), der manchmal sehr funky sein kann, und Balladen („Hope You Got What You Came“) aufbietet, aufgeht.

Website Olly Murs