Paul Thomas Anderson hängt an Celluloid

Der Regisseur des Films „Inherent Vice“, Paul Thomas Anderson (44), bezeichnet sich selbst als sentimentalen Nostalgiker mit einem Sinn für die feinen Dinge des Lebens.

„Aber darüber, ob man das nun meinen Filmen ansieht, mache ich mir keine Gedanken“, sagte Anderson („Magnolia“, „There Will Be Blood“) der „Stuttgarter Zeitung“. Er drehe zudem bewusst nicht digital, sondern hänge an Celluloid. „Aber tief in meinem Herzen glaube ich nicht, dass Film jemals komplett verschwinden wird.“

Und wenn doch, dann findet irgendwer heraus, „wie man das Zeug wieder herstellen kann“. „Wer weiß, vielleicht stellen die Kids in der Wüste von Palm Dale irgendwann in ihren Meth-Laboren keine Drogen mehr her, sondern Celluloid.“

