Patrick Kane wird wertvollster Spieler der Eishockey-WM

Von Noelle Güttinger

Krönender Abschluss: Am Donnerstag hat die letzte Veranstaltung der „Weltfairänderer“-Woche am Lize unter dem Motto „Lize KulTour“ stattgefunden. Fünf Tage lang haben die „Weltfairänderer“, darunter Studenten aus Freiburg, Schüler viele kreative Workshops und Aktionen zum Thema „nachhaltig leben und sozial verhalten“ in Aktionszelten auf dem Schulgelände angeboten. In einem Zelt wurde beispielsweise ein Faircafé eingerichtet. Dort konnten sich die Schüler aufhalten, austauschen und faire Produkte zu fairen Preisen genießen.