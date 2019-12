Passagierjet in Kasachstan abgestürzt - Tote

Timo Gams ist erst am Montag von den Tölzer Löwen zu den Ravensburg Towerstars gewechselt. Am Donnerstag war er schon der Mann des Spiels beim 7:1-Sieg der Towerstars in der CHG-Arena gegen die Lausitzer Füchse. Mit einem furiosen Auftritt und fünf Toren in siebeneinhalb Minuten legte Ravensburg im zweiten Drittel den Grundstein zum Heimsieg vor 3418 Zuschauern. Neben Gams war es auch für drei Nachwuchsspieler des EV Ravensburg ein großer Abend.

