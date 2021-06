Passagier greift Crew an - Flug muss zwischenlanden

Die Gärtnerei und der Blumengarten von Dieter und Ursel Braun in der Lindenstraße in Bad Saulgau wird Ende Juni für immer schließen. Die Firmeninhaber gehen ohne Nachfolger oder Nachfolgerin in den Ruhestand. Damit endet eine fast 133-jährige Firmengeschichte. Die Firma Reisch wird noch in diesem Jahr das Gelände übernehmen und dort ein Wohnprojekt verwirklichen.

„Unsere Kinder haben sich anders entschieden“, sagt Dieter Braun (64). Zurzeit läuft der Räumungsverkauf, spätestens am 30.