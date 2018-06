Party auf Nürnberger Zeppelinfeld geht weiter

Mit dröhnenden Bässen und ausgelassener Stimmung ist „Rock im Park“ in den zweiten Festivaltag gestartet. Auch am Samstag durften Zehntausende Fans auf dem Nürnberger Zeppelinfeld bei frühsommerlichen Temperaturen ihren Rockstars zujubeln.

Auf dem Programm stand unter anderem Headliner Thirty Seconds To Mars. Aber auch auf Indie-Rapper Casper, Chartstürmer Bausa und Schock-Rocker Marilyn Manson freuten sich die Fans.

Rund um das Festivalgelände mit drei Bühnen ist schon seit Donnerstag ein großes Camping-Lager entstanden, auf dem sich die Besucher heimisch eingerichtet haben und bereits am Samstagvormittag fröhlich feierten.

Laut Veranstaltern sind 70 000 Rock-Fans in diesem Jahr zu „Rock im Park“ in die Frankenmetropole geströmt - genauso viele wie zum gleichzeitig stattfindenden Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ in der Eifel. Mehr als 80 Bands haben sich bis Sonntag zu beiden Musikspektakeln angekündigt, sie treten in der Regel abwechselnd auf den Events auf. Beim Auftakt am Freitag in Nürnberg hatte unter anderem die britische Punk-Rock-Band Bad Religion bei bestem Wetter gerockt, am Abend drehten dann die Foo Fighters auf der Hauptbühne auf.