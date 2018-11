Parteikreise: SPD-Abgeordneter Bülow tritt aus Partei aus

Mit der „Stylebox“ und dem „Sport 2000“ ist bald Schluss. Sowohl in dem Mode- als auch in dem Sportfachgeschäft im Markdorfer Einkaufszentrum Proma läuft derzeit der Räumungsverkauf. Alexander Kauderer, der die beiden Geschäfte betreibt, will sich in Zukunft auf das Café Ludwig, das sich ebenfalls im Proma befindet, und den Vaude-Store in der Hauptstraße konzentrieren.

„Mehrere Faktoren haben den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben“, sagt er.